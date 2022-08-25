أطلق بنك برقان ورشته التدريبية الأولى «إطار وسلوكيات ثقافة المخاطر»، وذلك في سياق مبادرته الفريدة من نوعها المعنية بتعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى الموظفين، وتفعيل سياسات العمل المختصة بترسيخ هذه الثقافة على امتداد إدارات البنك وأقسامه.



كما تناولت الورشة الافتتاحية التابعة لبرنامج ثقافة إدارة المخاطر أهم الأساليب العملية المختصة بتمكين إجراءات الحوكمة بالشكل الصحيح في مواجهة الأزمات التي تتعرض لها البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام، وذلك تماشيا مع أهم الممارسات عالية المعايير المتبعة بهذا الشأن.



تأتي هذه المبادرة في سياق حرص البنك على تزويد العاملين فيه بالأسس المعرفية والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في إطار إدارتهم للمخاطر التي قد تواجههم مستقبلا خلال عملهم المصرفي، حيث تعتبر الخطوات الاحترازية لإدارة المخاطر أمرا جوهريا لابد من اتخاذه من قبل جميع الموظفين.



وفي حين أن إدارة المخاطر تعتمد بشكل أساسي على قياس وتقييم المخاطر المحتملة في ظل الظروف والتطورات المحلية والعالمية، يحرص البنك على التهيئة الشاملة لموظفيه بالأدوات والمعرفة اللازمة التي تمكنهم من وضع وتطوير الاستراتيجيات الفعالة لإدارة المخاطر بالكفاءة التامة.



وفي هذا السياق، قال رئيس إدارة المخاطر لمجموعة بنك برقان أندرو كريستوفر سينغ: «أطلقنا في بنك برقان مؤخرا برنامج ثقافة إدارة المخاطر لتزويد موظفينا بالمعرفة والمهارة المطلوبة لاتخاذ قراراتهم في سياق إدارة المسارات الحرجة للمخاطر بشكل سديد وواع، وكانت إحدى مخرجات البرنامج إنشاؤنا لورقة عمل إطار وسلوكيات ثقافة المخاطر، وتتمثل مهمتها الأساسية في ضمان حفاظ جميع الموظفين على الإحاطة التامة والسلوكيات المثالية في جميع الأحوال تجاه المخاطر المحتملة، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات انطلاقا من إدراكهم التام بالمخاطر، مع تحقيقهم لأعلى المعايير الأخلاقية والرقابية التي نوليها في البنك أكبر قدر من الاهتمام».



وأضاف: «بغرض تفعيلنا لمهمة ورقة العمل هذه بين الموظفين، قام فريق المشروع مؤخرا بإطلاق ورشة العمل الأولى بهدف ترسيخ محاورها أثناء الفقرات التفاعلية مع الموظفين».



من جانبه، قال مدير برنامج التغيير لإدارة المخاطر في بنك برقان، سعود حمود المضف: «نهتم في بنك برقان ببناء الكوادر عالية الكفاءة والمؤهلة لمواجهة كافة الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في العمل المصرفي».