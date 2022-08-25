حرصا منها على خدمة القطاع التعاوني في جميع مناطق الكويت، وقعت شركة طلبات الكويت اتفاقية مشتركة مع جمعية مشرف التعاونية لوضع منتجات الجمعية على منصة «طلبات» ما يتيح لسكان المنطقة والمناطق المجاورة الاستفادة من منتجات الجمعية الكثيرة والمتنوعة.



وبهذه المناسبة، قال المدير الإداري في شركة طلبات الكويت بدر الغانم إن التوقيع مع جمعية مشرف التعاونية يمثل إضافة كبيرة وإنجازا يحسب لشركة طلبات لما تمثله جمعية مشرف التعاونية من أهمية كبيرة في القطاع التعاوني بالكويت، مضيفا ان الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة لقاطني منطقة مشرف وما حولها من مناطق لتلبية احتياجاتهم من منتجات الجمعية المختلفة والمتعددة.



وأضاف الغانم في بيان صحافي ان شركة طلبات تستهدف التوسع في تقديم خدماتها للقطاع التعاوني وذلك لأهمية القطاع ودوره الحيوي في توفير السلع الغذائية ومستلزمات كافة الأسر في الكويت.



وأشار إلى أن تغطية طلبات لجميع الجمعيات التعاونية سينعكس إيجابا على مبيعات قطاع الجمعيات التعاونية في الكويت وسيكون له مردود إيجابي من حيث الانتشار وتعظيم الربحية ورفع القيمة المضافة التي يمكن أن تضيفها شركة طلبات للقطاع التعاوني الذي يمثل عمودا فقريا لتحقيق الأمن الغذائي في الكويت.