في عالم متغير الظروف السياسية والاقتصادية، غالبا ما يبحث بعض الأشخاص عن جنسيات محددة لشرائها لتسهيل أعمالهم وتواجدهم في أماكن ومناطق معينة، وقد يدفعهم لمحاولة الاستقرار خارج بلدهم الأم بشكل دائم.



ويميل أولئك الذين لا يريدون أخذ المنعطف الطويل إلى شراء جنسية الدولة، إذ يمكن للمال أن يساعدك في تحقيق هذا الهدف، وهناك أيضا إقامات النخبة التي تقدم امتيازات ممتدة وبعض مزايا الاستثمار المماثلة، إلا أن هناك 7 دول حول العالم، يمكن فيها شراء الجنسية نقدا، وهي:



1- سانت كيتس ونيفيس: تقدم سانت كيتس ونيفيس بعض المزايا الرئيسية مع جنسيتهما، مثل السماح بالجنسية المزدوجة، كما لا تطلبان حدا أدنى للإقامة في البلد قبل الحصول على الجنسية، وتسمح لك بالسفر إلى 157 وجهة مختلفة.



2- سانت لوسيا: تقدم سانت لوسيا الجنسية مقابل المال، وتتضمن مزايا مثل الحصول على جواز سفر، والذي يمنحك تصريحا مجانيا للدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول لأكثر من 146 وجهة.



3- دومينيكان: في سوق الجنسيات، تطلب جمهورية الدومينيكان، التبرع بحد أدنى قدره 100 ألف دولار للحصول على الجنسية، وتستغرق إجراءات الموافقة على الطلب 3 أشهر، ويمكنك السفر بدون تأشيرة إلى 152 وجهة.



4- غرينادا: تطلب غرينادا تبرعا أساسيا بحد أدنى يبلغ حوالي 150 ألف دولار في أي من المشاريع العقارية المعتمدة من الحكومة، وتستغرق معالجة الطلب 3 أشهر وتوفر السفر بدون تأشيرة إلى 153 وجهة حول العالم.



5- أنتيغوا وبربودا: تتمثل الفوائد الرئيسية للحصول على الجنسية في أنتيغوا وبربودا في أنها تمنحك الحق في الانتقال من هناك إلى هونغ كونغ وسنغافورة ومناطق شنغن في أوروبا وما إلى ذلك، ويتعين عليك التبرع بـ 100 ألف دولار.



6- تركيا: يتيح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ولكن يجب عليك التبرع بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار، وتستغرق وقتا يصل إلى 6 أو 9 أشهر من تقديم الطلب للموافقة عليه.



7- الجبل الأسود: الميزات الرئيسية للحصول على الجنسية من الجبل الأسود هي الانتقال مباشرة إلى الجبل الأسود، وكذلك مناطق شنغن الأوروبية، وروسيا، وتستغرق 3 أشهر.