يعقوب العوضي



يستضيف نادي الألعاب الشتوية في بيان البطولة المفتوحة لهوكي الجليد للمحترفين على صالة النادي اليوم، حيث تشارك فيها منتخبات عمان، السعودية والبحرين ومنتخبنا الوطني (سيدات ورجال فيما عدا المنتخب العماني رجال فقط)، حيث يفتتح منتخبنا الوطني (ب) مواجهات البطولة مع المنتخب العماني (رجال) في 12.00 ظهرا، بينما يتواجه منتخبنا الوطني (أ) مع المنتخب البحريني في 1.30 مساء، وستقام دورة تحكيمية على هامش البطولة يحاضر فيها الحكم الدولي مشعل العجمي ويشارك فيها عدد من الحكام الخليجيين. وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس الإدارة خالد المطيري أن البطولة تأتي ضمن مخطط تطوير المستوى الفني للمنتخبات الخليجية ومنتخبنا الوطني بالإضافة إلى فرق النادي، مضيفا أن المشاركة لن تقتصر على الرجال في البطولة، بل تمتد للسيدات.