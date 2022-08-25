هادي العنزي



أعلن مالك أكاديمية سبورتي الرياضية لكرة القدم أحمد المدعث أن فريق «سبورتي أف سي» سيكون أول فريق كويتي يشارك في منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم، بعدما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي مشاركته رسميا في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي للموسم الكروي 2022-2023، مضيفا اننا نسجل اعتزازنا بهذه المناسبة المهمة في تاريخ الأكاديمية، ونشكر الاتحاد الإماراتي على تعاونه، وتجاوبه بتسجيل فريق الأكاديمية الأول لكرة القدم كأحد الفرق المشاركة في دوري الدرجة الثالثة.



وذكــــر أن أكاديميــــــة سبورتي لكرة القدم قد تقدمت بطلب رسمي لاتحاد كرة القدم الكويتي بغية ادارج فريقها الأول ضمن فرق دوري الدرجة الأولى للموسم الكروي الحالي، ولكن للأسف انتظرنا لمدة عام كامل دون جدوى، ولم يأتنا الرد بالإيجاب أو السلب، الأمر الذي دعانا للبحث عن جهة رسمية خليجية لنحقق عبرها حلم الكثير من أبناء الكويت باللعب ضمن فرق تشارك في منافسات الدوري.



وأكد المدعث أن فريق «سبورتي أف سي» يتكون من 40 لاعبا مسجلين رسميا في الاتحاد الإماراتي، ووفق آلية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المعتمدة بالتسجيل (TMS).