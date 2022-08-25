يعقوب العوضي



نجح منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين في تجاوز نظيره العراقي 35-12 في المباراة التي جمعتهما صباح أمس على صالة أم الحصم في مملكة البحرين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة آسيا التاسعة عشرة في لقاء شهد تألق حارسنا هادي باقر الذي حصد جائزة رجل المباراة إلى جانب يعقوب اليعقوب وعبدالعزيز النجار، وبذلك رفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط ويحتاج للفوز على قطر في المباراة التي ستقام بينهما غدا على نفس الصالة في الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي من البطولة ليحجز المركز الثالث الذي يخوله مواجهة صاحب المركز الرابع في المجموعة (أ) بينما يلعب صاحب المركز الرابع في مجموعتنا (ب) مع ثالث المجموعة (أ) بطريقة المقص على بطاقة التأهل الخامسة المتبقية لنهائيات كأس العالم المقررة في كرواتيا 2023 في مباراة فاصلة لا تقبل القسمة على اثنين.