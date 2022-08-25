تجنب إيفرتون أي تعثر بفوزه على فليتوود تاون المنافس بالدرجة الثالثة 1-0 في الدور الثاني لكأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم ليحقق فوزه الأول هذا الموسم الثلاثاء.



وكان فريق المدرب فرانك لامبارد واحدا من عشرة أندية في الدوري الممتاز صعدت للدور الثالث بفضل هدف ديماراي غراي (28).



وتعثر فولام بعد بدايته الرائعة في عودته لدوري الأضواء بخسارته 2-0 خارج أرضه أمام كراولي تاون المنافس بالدرجة الرابعة. وارتاح ليستر سيتي، الذي بدأ الموسم بشكل سيئ مثل إيفرتون، بعض الشيء بعدما نجح في تجاوز ستوكبورت كاونتي بركلات الترجيح بعد التعادل من دون أهداف.



واحتاج بورنموث المنافس بالدوري الممتاز إلى ركلات الترجيح لإقصاء نوريتش سيتي الذي ودع المسابقة الموسم الماضي. وكان نوريتش يستعد للمشاركة في الدور الثالث عندما تقدم 2-1 على ملعب كارو رود لكن بروكلين جنيسيني أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يفوز الفريق الضيف بركلات الترجيح.



وفاز أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد 4-1 على بولتون واندرارز من الدرجة الثالثة، بينما تمكن الوافد الجديد على الدوري الممتاز نوتنغهام فورست من الفوز 3-0 على جريمسبي تاون، وفاز ولفرهامبتون واندرارز 2-1 على بريستون نورث إند المنافس بالدرجة الثانية. وأحرز كريستال بالاس هدفين متأخرين ليفوز 2-0 على مضيفه أوكسفورد يونايتد، بينما فاز برنتفورد 2-0 على كولشيستر يونايتد من الدرجة الرابعة. وحافظ تشي آدامز على سجله التهديفي عندما سجل هدفين في فوز ساوثامبتون 3-0 على ملعب كامبريدج يونايتد. وحصلت الأندية الإنجليزية المنافسة في البطولات الأوروبية على إعفاء من المشاركة في البطولة حتى الدور الثالث.