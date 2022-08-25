تصاعد التوتر بين قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سورية والميليشيات الإيرانية التي وجهت لها أصابع الاتهام في عدة ضربات استهدفت قواعد التحالف شرق سورية.



وأعلن الجيش الأميركي أنه نفذ غارات جوية «دقيقة» في دير الزور على منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران. واستشهد بحادث من هذا القبيل في 15 الجاري اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع لقوات التحالف ومقاتلي المعارضة في حقل العمر النفطي قرب دير الزور.



وجاء في البيان أن الغارات الجوية الدقيقة تمت «بتوجيه من الرئيس جو بايدن».



وبحسب المتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشين، فإن الغارات استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها ميليشيات تابعة لـ «الحرس الثوري» الإيراني، في دير الزور، منها 11 مخزن ذخيرة، وتم تدمير 9 منها.



وأوضح بوتشين أن «الهدف الأصلي كان تدمير 11 مخزن ذخيرة، لكن تم إلغاء الهجوم على مخزنين، بعدما لوحظ تحرك أشخاص قريبا من موقعهما، حرصا على عدم سقوط مدنيين»، مشيرا إلى أن الضربة «استهدفت 9 مخابئ ذخيرة في دير الزور، تابعة لجماعات مدعومة من إيران».



ونقل موقع «تلفزيون سوريا» عن مصادر محلية في مدينة دير الزور أن المواقع المستهدفة هي عبارة عن مستودعات أسلحة في منطقة عياش بريف دير الزور الغربي.



وأفـــاد الموقع بأنهــا ضمــت «معسكر القاسم» التابــع لـ «الحرس الثوري»، بالقاطع الغربي في منطقة عياش، وهو عبارة عن معسكر تدريبي ومستودع أسلحة لكل من ميليشيا «فاطميون» و«زينبيون» و«حزب الله»، والمسؤول عنها هو القيادي الإيراني الحاج علي نور.



بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة الجوية كانت رادعة للميليشيات الإيرانية التي استهدفت قبل أيام حقل العمر النفطي أكبر قاعدة لـ «التحالف الدولي» في سورية واستهداف آخر بطائرات مسيرة لقاعدة التنف في البادية السورية. وكشف أن 6 عناصر قتلوا في الضربات.



في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أي صلة لبلاده بالمواقع التي استهدفتها الولايات المتحدة في سورية.



واعتبر كنعاني الهجوم الأميركي على البنية التحتية والشعب السوري «انتهاك لسيادة سورية ووحدة أراضيها»، لكن «المواقع المستهدفة لا صلة لها» بإيران على حد قوله.