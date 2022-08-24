45 رئيس إذاعة وتليفزيون وعدد كبير من مقدمي برامج "التوك شو " في الدورة التدريبية الثانية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بالقاهرة



يقيم اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي أكبر دورة تدريبية لأعضاء الإتحاد منتصف سبتمبر المقبل بالشراكة مع وزارة الأوقاف المصرية في مصر ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر في مصر منتصف سبتمبر المقبل .

وتأتي الدورة " الثانية" في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية واتحاد الإذاعات الإسلامية، وتعقد برعاية معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة ، و الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية

ويشارك في الدورة ممثلين من هيئات الإذاعة والتلفزيون من الدول الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية وكبار الإعلاميين من الدول العربية والاسلامية في الفترة من ٢٤ سبتمبر المقبل ولمدة عشرة ايام ، وتقام في مدينة القاهرة وتشمل الدورة فنون الإعلام والإتصال التليفزيوني ويحضرها ٤٥ رئيس اذاعة وتليفزيون وعدد كبير من مقدمي برامج "التوك شو " في الدول العربية والاسلامية .

ويأتي ذلك في اطار الدورات التي يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية ، لدعم أعضاء الاتحاد من "٥٧" دول عربية وإسلامية في أربع قارات ، والذي يعتمد في توجهاته علي تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير

وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بالمواطنة في الممارسات الإعلامية وتأهيل الإعلاميين في صياغة الرسالة الإعلامية التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش، مع تعزيز دور اتحاد الإذاعات الإسلامية في نشر هذه القيم.

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها أكاديميون متخصصون

ومن الجدير بالذكر ان اتحاد الإذاعات الإسلامية قد اقام الدورة التدريبية "الأولي " في شهر مايو الماضي ، ولاقت نجاح وصدي كبير .