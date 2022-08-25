عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة الخامسة من (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 218 قسيمة بمساحة 400 مترمربع للمخصص لهم حتى تاريخ 19 أكتوبر 2002



وذلك بحيث يكون توزيع البطاقات يومي الخميس 25 الجاري والأحد 28 الجاري وتوزيع بطاقات الاحتياط الاثنين 29 الجاري وإجراء عملية القرعة الأربعاء 31 الجاري.



وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن الخبر الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأشارت «السكنية» إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال هذه الأيام المحددة فإنها ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



ولفتت إلى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن الأسماء التالية عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 29 أغسطس 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وأشارت المؤسسة إلى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط، مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة.



الأسماء كالتالي:



سلطان مطلق بلال العتيبي



عادل علي منسي الدلماني



سيد مهدي سيد علي الموسوي



ايمن محمد علي العسكري



طلال عبدالعزيز حبيب جمعة



سعد فهيد محمد العجمي



فهد مبارك فلاح المطيري



جاسم محمد عبدالله مراد



منصور فهد علي المطيري



فراس سالم عبدالواحد نصرالله



جابر محمد راشد المري



عبدالناصر مضحي مسير الشمري



محمد إبراهيم ثويني العبدالله



زايد خلف زايد المغربي



محمد نجيب إبراهيم الإبراهيم



خالد جعفر محمد كلمد اشكناني



ناصر عبدالعزيز أحمد الراشد



عبدالله حسين عباس بلوشي



علي عبدالله مرزوق العجمي



جابر محمد إبراهيم اكبر



هذال محمد عبدالله



نواف سعود علي العنزي



سعد عيسي ربيع النومس



باتل مبارك مساعد الرشيدي



طلال محمد حزام الاذينة



محمد سعد محمد المبايع



مشعل عبدالوهاب جابر الجابر



علي عبدالمحسن علي محمد علي



ناصر مجبل محمد العصيمي



سعود فارس سلطان السبيعي



منصور مدله صعيجر المطيري



عبدالله حميد موسى محمد



سعود عبدالعزيز إبراهيم علي



فهد شماخ ناصر العجمي



حمد مانع فرج غليس



ميثم محمد عبدالله القطان



مجبل غازي فالح الازمع



نايف عبدالله ماجد المطيري



فيصل فالح محمد النمران



طلال فهد حمد المراغي



عبدالعزيز محمد راشد العويهان العنزي



بدر متعب مبارك العتيبي



مشعل سعود خليفة الخرينج



حمد محمد ناجح محمد



أحمد مصطفي عبد علي الجدي



فاضل عبدالنبي عباس حسين



انس إبراهيم عبدالقادر قادري



أحمد رحيم حمد المطيري



مبارك سالم سند بين الدمام



حسين علي درويش قاسم



متعب مرزوق محمد عايض الرشيدي



فهيد جزال سعود الشمري



أحمد محمد مبارك العازمي



مشاري راشد ثامر الجمهور



أحمد عبدالله محمد النمران



علي سعد فلاح الطامي



راشد خلف عيد الخالد



خالد غلوم حبيب غلوم علي



ايوب محمد اسماعيل الكندري



فالح بداح عبدالله العجمي



إبراهيم علي محمود الخليل



طلال فالح عجيل الرشيدي



خالد عبداللطيف سعود المنيع



عمران أحمد حسن



طلال سعيد ندا جالي العازمي



صلاح سعود سالم العازمي



عبدالرحمن محمد عواد العنزي



جاسم سعود عبدالعزيز الجمعة



عادل دهام فهد العازمي



نزال محمد نزال السهو



أحمد هزاع قويعان الهاجري



ناصر أحمد عبدالله القحطاني



مبارك محمد عامر العجمي



فيصل علي مثعى الصواغ



عيسى حطاب مبارك الجنوبي الرشيدي



طارق علي حسن الشراح



أحمد عبدالله أحمد الكندري



وليد عبدالله علي ملا حسين



مبارك جاسم محمد المطيران



عبدالعزيز محمود حيدر علي



يوسف راشد مطلق الهاجري



ثامر اعقيل سعود العازمي



عادل عبدالله نجم العتيبي



فاضل عبدالكريم عبدالرحيم الصفار



رفاعي نحيان فهيد العجمي



مساعد محمد حسين الكندري



سالم منصور حماد العجمي



موسى علي عبدالله الحداد



منصور سعود فهد سالم العجمي



محمد جعيثن سحلي الجوزاني



أحمد محمد فلاح جفيدان



فهد جاسم مروح الشمري



أحمد مطلق فلاح العجمي



مطلق عقاب زبار العتيبي



سالم علي سالم الجعيدية



مشاري علي سالم الجعيدية



أحمد مجزع فتيخ العنزي



خالد عبدالله منصور الدوسري



مساعد ماطر حمود العازمي



محسن نظر حسين محمد



سعد عبدالله عيسى الفودري



مشاري خالد سعود الهاجري



غريب عبدالرحيم حسن غريب



علي عيسى حسن سويد



مطلق خويلد مطلق المطيري



عادل محمد فلاح دخيل الرشيدي



سالم ماطر محمد الرشيدي



عبدالرحمن مانع راشد العجمي



محمد عبدالله محمد يوسف



ناهي صالح عيد البرازي



تركي عساف محمد الخالدي



طارق عبدالرزاق محمد الظاهر



يوسف معجب مرذب العتيبي



طلال عصري عشوي العنزي



علي ضبيب فخري الرشيدي



مشعل عوض مفرج الخليفة



عبدالرحمن عبدالله مزيد الرجعان



نايف منصور حمد الخالدي



أحمد ظاهر حبيب كمال



صلاح مشعان حويل المطيري



عبدالله فهد مبارك العجمي



محمد نوري جاسم التميمي



سالم حمود سابح الفليج



عبدالله أحمد محمد الكندري



أحمد شبيب طلال المطيري



مصعب محمد يوسف الانصاري



صقر فهيد سعد العجمي



فيصل علي عباس العنزي



فهد مرزوق صالح مليس



منيف فايد رجا الرشيدي



عبدالعزيز فؤاد أحمد بوقريص



مبارك سعد نافل العازمي



محمد عايض مبارك الصنوين



سلطان محمد مطلق المطيري



فؤاد عبيان عيد الرشيدي



سليمان خالد زريج العازمي



محمد حويضان سالم الرشيدي



عبداللطيف يوسف منصور المسعود



فيصل محمد قيطان الشمري



خالد حماد عايض العازمي



سالم فالح عواد الشمري



عبدالوهاب أحمد عبدالعزيز حاجية



حامد راشد سند العازمي



محمد حبيب محمد جاولي



يوسف محمد حسين الجدي



عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان



أحمد محمد ثامر حمود العجمي



ثامر راشد صقر الغوينم



محمد فهيد شافي العجمي



عبدالعزيز عايد حنس العتيبي



فهد حسن خميس الشويعر



بدر سعد مفلح الرشيدي



عبدالعزيز حسين عبدالعزيز العبيد



عبدالله سالم إبراهيم المنصوري



مسعود نداء نما الديحاني



سعد علي ملوح العدواني



محمد عبدالوهاب محمد الخليفي



بدر عبدالله محمد الديحاني



فهد عسكر عبدالله



يعقوب عبدالكريم يعقوب ابو غيث



علي سالم علي سالمين



وائل مصطفي إبراهيم بوشهري



ناصر عبدالله عوض المويزري



حسين بلال مؤمن محمد



فيصل حويضان سالم الرشيدي



طالب علي حمد المري



عماش فلاح جخيدم العازمي



عبيد رجا راشد حصين الرشيدي



منور مرضي مناور الشمري



نواف عيسى نايف



مبارك محمد عبدالله العرادة



حسين ناصر راشد العجمي



عبيد العيفي عبيد الدوسري



مبارك محمد فالح المطيري



حسين حمد زايد العجمي



وليد أحمد محمد الفودري



بدر خلف عواد خلف



مشعل سالم عبدالله الجميعة



فيصل عبيد شجاع المطيري



طلال عطاالله غزاي العتيبي



فهد مطلق حسين العازمي



حسن علي مبرك العازمي



محمد متلع مطلق العدواني



ممدوح مزلوة نزال الظفيري



حسن علي عايض صقر مرشاد



فيصل محمد فهد العتيبي



بندر عبدالله مسمار الجدعي



مشعل محمد حمد علي شريم العازمي



بدر ناصر محمد العازمي



محمد راشد محمد مسلم الرشيدي



ماجد صقر محمد الجمهور



حمد علي حمد المري



فهد مطر عايض العازمي



عبدالكريم محمد عبدالله الرشيدي



جاسم خليفة جوهر الجاسم



محمد خالد خليفة الجاسم



عبدالعزيز سعود عبدالله البواردي



غازي ساير مجبل المطيري



خالد عبدالله منصور المسعود



فيصل عادل يعقوب المسلم



محمد مفرح جاعد المطيري



ثامر محمد كميخ العجمي



جراح ثويني متعب الشمري



صلاح ناصر فهد الطويل العجمي



علي ليل علي المطيري



عبدالعزيز محمد صالح العربيد



ناصر شليويح محماس العتيبي



سعد مفلح حطاب العازمي



بدر محسن ماجد الرشيدي



فؤاد ناصر عباس السلمان



طارق فلاح حمود دهام



بدر عايض مبارك دعيج



مساعد يوسف صالح مشيلح



خالد حسن جرمان العجمي



عايد سعد بخيت الميموني



حمد ضيدان الحميدي



مبارك لافي عبدالله العتيبي



سعد مطلق سعود العتيبي