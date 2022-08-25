الدوحة - فريد عبدالباقي



حل وفد من اتحاد كأس الخليج العربي ضيفا إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس، لدعم استضافة مدينة البصرة لبطولة «خليجي 25»، إذ حرص رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال على استقبال وفد خليجي برئاسة الأمين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي، وقام باصطحاب الوفد في جولة حرة ببغداد، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي من باب الدعم الكبير لاحتضان البصرة بطولة «خليجي 25» التي تسعى الحكومتان الاتحادية والمحلية إلى إظهارها بأفضل صورة من جميع النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية واللوجستية.



ومن المقرر أن يعقد اجتماع بين الاتحاد العراقي والوفد الخليجي للتباحث في العديد من الأمور التي تخص عملية تنظيم «خليجي 25»، كما سيقوم الوفد بزيارة المنشآت الرياضية للاطلاع على التطور الكبير الذي تشهده والذي يعزز مكانة العراق بتضييف البطولات العربية والقارية.



وكشف الرميحي أن القرار النهائي لاستضافة بطولة «خليجي 25» سيكون خلال اجتماع المكتب التنفيذي المقرر انعقاده في منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء لجنة التفتيش من زيارة مدينة البصرة العراقية وكذلك الكويت، وبين الرميحي على هامش زيارة لجنة التفتيش للملاعب والمنشآت الرياضية في الكويت التي تعد الدولة البديلة لاستضافة البطولة في حال تعذر إقامتها في البصرة خلال شهر يناير من العام المقبل.