الدوحة - فريد عبدالباقي



استطاع فريق الغرافة فك عقدته أمام السد بتحقيق فوز غال بنتيجة 2-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية المونديالي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري.



ويدين الغرافة بالفضل في هذا الانتصار الذي غاب عنه منذ 10 أعوام إلى الثنائي الجزائري إسحاق بلفضيل وياسين براهيمي في الدقيقتين (39 و55)، فيما سجل هدف السد الوحيد المحترف البرازيلي غويليرمي دوس سانتوس توريس في الدقيقة 72.



لعب السد بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه رودريغو تاباتا في الدقيقة 29.



وبهذه النتيجة رفع الغرافة رصيده إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد السد عند 4 نقاط.



وفي مباراة أخرى، أذاق الأهلي مرارة الهزيمة إلى الريان بعد أن حقق فوزا ثمينا بنتيجة 2-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد أحمد بن علي المونديالي.



سجل هدفي الأهلي المحترف الأردني يزن النعيمات والإيراني حسين كنعاني (ركلة جزاء) في الدقيقتين (45 و90)، فيما سجل هدف الريان الوحيد تميم منصور نجل الكرة القطرية السابق منصور مفتاح في الدقيقة 82.



وشهد اللقاء طرد حارس الريان سعود الهاجري وعلي مال الله، ولاعب الأهلي نيكولا فوكيفيتش.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط، فيما تلقى الريان الهزيمة الرابعة على التوالي ليقبع في قاع الترتيب بلا رصيد.



وإلى ذلك، حقق منتخب قطر الأول لكرة القدم الفوز على منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2-1، في ثاني مبارياته بالدورة الدولية الودية المقامة حاليا في النمسا ضمن تحضيرات العنابي لكأس العالم 2022.