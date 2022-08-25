بيروت ـ ناجي شربل



يحتضن مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل في الثامنة والنصف مساء اليوم، مباراة لبنان والفلبين في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة العالم في كرة السلة السنة المقبلة.



وتحمل المباراة طابعا خاصا بين المنتخبين، يطغى فيه الجانب الثأري لدى الضيوف، بعد خسارتهم أمام لبنان وخروجهم من بطولة آسيا الاخيرة. في حين يتطلع «منتخب الارز» وصيف استراليا بطلة آسيا الى تكرار فوزه للاقتراب من النهائيات العالمية، وخوضها للمرة الرابعة في تاريخه. وهو يحتاج الى فوزين للعبور، ويبدوان في متناول اليد، على الورق، بتخطي الفلبين، ثم الهند في القسم الثاني.



وحشد الفلبينيون جميع نجومهم بقيادة اللاعب المجنس الأميركي جوردان كلاركسون الذي اختير كسادس افضل لاعب في الـ«ان بي آي» في الموسم المنتهي. بينما يفتقد اللبنانيون جهود نجمهم الواعد يوسف خياط «يويو» الذي اختار الالتحاق بفريقه في دوري الجامعات الأميركي.



واقبل الجمهور اللبناني في شكل غير مسبوق على شراء التذاكر في مدرجات الملعب، ولم يبق الا قسم قليل يقدر بالعشرات في الجزء العلوي.