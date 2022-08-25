بيروت - خلدون قواص



دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المسيحيين الى الوحدة لإنقاذ لبنان عبر شخصية وطنية لرئاسة الجمهورية، وقال: رئيس مجلس النواب نبيه بري يملك من سعة الخيارات الوطنية ما يلاقي الجميع لتأمين «الخلاص الوطني»، والفراغ كارثي، والقطيعة السياسية سرطان دماغي، وترك البلد بلا حكومة وطنية أم الكوارث، وإذا كان من وظيفة وطنية الآن فتكمن بمنع الفراغ، وسياسة الانتشال الوطنية تبدأ بالإنقاذ السياسي للمؤسسات الدستورية، وأي إنقاذ سياسي كبير تنتظره مهمة الإنقاذ السيادي للنفط البحري لتبدأ معه لحظة إنقاذ لبنان التاريخية.



وتوجه الى القادة اللبنانيين بالقول: «لبنان يترنح والهيكل يتداعى والكارثة الكبرى على بعد خطوات، لذا فإن كسب الوقت ضرورة وجودية للبلد، ولأن القائد يصنع الأمل فالمطلوب من قادة لبنان الآن بذل كل إمكاناتهم لإنقاذ مركب لبنان الغريق، والإنقاذ يعني حكومة قوية تمهيدا لانتخاب رئيس جمهورية بعيدا عن القشور، خاصة أن الضغوط التضخمية تدفع نحو انفجار كارثي، ولهيب الفقر بمنزلة قنابل متنقلة، والبطل الوطني هو من يبذل كل إمكاناته لإنقاذ بلد تتشاطره السكاكين».