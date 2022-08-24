ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار الجهود الأمنية لفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان على مختلف مناطق البلاد، وضبط المخالفين والمطلوبين والتصدي لكافة أشكال الجريمة، واصلت القطاعات الأمنية المختلفة حملتها الأمنية الواسعة اليوم الأربعاء 24/08/2022 على محافظتي الفروانية والأحمدي بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق انور عبداللطيف البرجس ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لضبط المخالفين ومحاربة الظواهر السلبية، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة

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