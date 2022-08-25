ارتفع منسوب التوتر شرق سورية بشكل غير مسبوق، حيث افادت وسائل اعلام اميركية باصابة عدد من الجنود في هجمات نفذتها ميليشيات مدعومة من ايران، وردت عليها القوات الاميركية المتواجدة في القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد داعش فجر الخميس .

وكشفت القيادة المركزية الأميركية أن موقعين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في محافظة دير الزور، تعرضا لهجمات صاروخية، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وقالت في بيان إن القوات الأميركية ردت على الهجمات مستخدمة طائرة مروحية من نوع اباتشي ، فدمرت ثلاث سيارات ومنصات كانت تستخدم لإطلاق الصواريخ.

وأضاف البيان أن التقييمات الأولية تشير إلى مقتل اثنين أو ثلاثة من المسلحين المشتبه بهم المدعومين من إيران جراء الرد الأميركي.

وأشار البيان إلى تعرض أميركي لإصابات طفيفة فيما يتم تقييم حالة عنصريين آخرين تعرضا لإصابات طفيفة أيضا .

وبعد ان اعلن الجيش الاميركي تنفيذ غارات جوية على 9 مواقع ومخازن ذخيرة تابعة للميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الايراني فجر الاربعاء، سقطت عدة صواريخ داخل محيط موقع دعم البعثة "كونيكو" في شمال شرق سورية وبعد فترة وجيزة سقطت صواريخ أخرى بالقرب من موقع دعم البعثة "القرية الخضراء" .

وأكد البيان أن الرد الأميركي أتى متناسبا ومركزا، وأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، إلا أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه.

بدوره قال قائد القيادة الوسطى الجنرال، إريك كوريلا، إن القيادة تراقب الوضع عن كثب مؤكدا أن لدى قواته قدرات متكاملة لمواجهة التهديدات في جميع أنحاء المنطقة وحماية القوات الأميركية وشركائها في التحالف من الهجمات، بحسب ما نقلت عنه قناة الحرة .

و قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن واشنطن على علم بتقارير عن تبادل لإطلاق النار بين عسكريين أمريكيين ومقاتلين مدعومين من إيران في سورية

وحذر كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة ، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي : "سأقول، وبشكل عام ، لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا".

وتابع: "لن نتسامح مع هجمات القوات المدعومة من إيران على قواتنا في أي مكان في العالم".

وافادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن قوات التحالف اغلقت المنطقتين اللتين شهدتا الهجمات حيث شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من القاعدتين العسكريتين الاميركيتين.

وذكر موقع تلفزيون "سوريا" المقرب من المعارضة ووسائل إعلام محلية أن مواقع الميليشيات الإيرانية في كل من مدينة الميادين ومحيطها بريف دير الزور الشرقي بالإضافة إلى مواقع أخرى داخل مدينة دير الزور، تعرضت لغارات جوية عدة مصدرها طيران التحالف الدولي.

وذكرت "شبكة دير الزور 24" الإخبارية أن "طيران التحالف الدولي شنّ غارات صاروخية على مواقع الميليشيات الإيرانية بالقرب من ثانوية عبد المنعم رياض في مدينة الميادين شرقي دير الزور".

وأضافت الشبكة أن الطيران استهدف أيضاً موقعاً للميليشيات الإيرانية وقوات النظام السوري في منطقة "حويجة صكر" داخل مدينة دير الزور.

وبحسب المصادر، فإن الغارات الأخيرة أعقبت تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي فوق مدينة القورية شرقي دير الزور، وكذلك فوق بلدة معيزيلة شمال شرقي المحافظة.

من جهة أخرى، أكدت "البنتاغون" أن بقايا طائرات مسيرة من هجوم 15 أغسطس على القوات الاميركية في حقل العمر بدير الزور تشير إلى أنها تعود مباشرة إلى إيران.