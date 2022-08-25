بشرى شعبان

عقد وزير التجارة والصناعة وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، فهد الشريعان، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشتركة لتنظيم وتطوير العمل الخيري.

وتم التباحث خلال اللقاء عن طرق دعم العمل الخيري داخل البلاد ووضع الآليات لضمان تنفيذ ذلك، كما تم تشكيل لجنة لبحث ودراسة سبل توطين العمل الخيري داخل الكويت وتنسيق الجهود في هذا الاتجاه بما يعود بالنفع على جميع الفئات المستحقة داخل البلاد، على ان يترأس الوزير اجتماعات اللجنة التي ستعقد بشكل شهري وتضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الخيرية وممثلين عن وزارة الشؤون.

كما تم الاتفاق على ميكنة العمل الخيري والافصاح عن البيانات المالية وذلك تماشيا مع سياسة الدولة بالعمل بمبدأ الشفافية.