مسلم السبيعي لرئيس الوزراء: بناءً على توجيهاتكم كافة اجتماعات الوزارة خارج أوقات الدوام الرسمي

بشرى شعبان

حثّ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، مسؤولي وزارة الشؤون على تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز معاملات المواطنين.

كما وجههم خلال زيارة مفاجئة قام بها لوزارة الشؤون في مجمع الوزارات، على التواجد اليومي في صالات استقبال المواطنين ومتابعة العمل وتذليل أي عقبة في حال وجدت.

وبدوره قال وكيل وزارة الشؤون بالإنابة مسلم السبيعي، لرئيس الوزراء أن الوزارة أصدرت توجيهاتها لكافة المسؤولين بعقد جميع الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي والتفرغ خلال الدوام لاستقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم وذلك بناء على توجيهاتكم .