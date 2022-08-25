استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، في قصر السيف اليوم، كلا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ البنك المركزي باسل الهارون والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عماد محمود النقيب.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة للدولة ورؤيتها الطموحة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاعتماد في المرحلة المقبلة على الكفاءات من الشباب الكويتي إضافة الى العنصر النسائي وتمكينهم لأخذ زمام المبادرة في دفع عجلة التنمية تجسيدا لرؤية البلاد التنموية واستثمار طاقاتهم لصنع مستقبل أفضل.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.