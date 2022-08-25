أفادت هيئة المعلومات المدنية بشأن ما يثار حول طبيعة الكويتيين البالغين 21 فأكثر قاطني منطقتي الشويخ الصحية والشويخ الصناعية ومجموعهم 108 أفراد بأنهم يتوزعون وفق سجلاتها الرسمية على دور الرعاية الاجتماعية وجامعة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الخميس، إنه وفقا للاحصائيات الصادرة عنها فإن قاطني منطقة الشويخ الصحية والبالغ عددهم 79 فردا هم سكان دور الرعاية الاجتماعية أما فيما يتعلق بسكان الشويخ الصناعية فهم 29 فردا من قاطني الجامعة الذين يتم تحديدهم وفق كتب واردة من الجامعة لتخصيص المساكن لهم.