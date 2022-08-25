عطلة نصف السنة من 22 يناير حتى 2 فبراير

اختبارات نهاية العام للثانوية العامة 11 يونيو

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، التقويم الدراسي للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، لجميع المراحل التعليمية.

وسيبدأ دوام العام الدراسي للعاملين في مرحلة رياض الاطفال والتواجيه يوم 11 سبتمبر المقبل بينما يباشر العاملين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة دوامهم يوم 13 منه اما الادارات المدرسية للمرحلة الثانوية فسيبدأون عملهم 18 سبتمبر .

وحدّد التقويم دوام متعلمي رياض الأطفال والابتدائي يوم 25 سبتمبر بينما طلبة المرحلتين المتوسط والثانوي ستكون بعد انتخابات مجلس الامة وبالتحديد يوم الاحد 2 اكتوبر المقبل .

اما اجازة نصف العام الدراسي فستبدأ يوم 22 يناير من العام المقبل وتنتهي في 2 فبراير . وتبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة المتوسطة والعاشر والحادي عشر في 28 مايو المقبل بينما ستنطلق اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة في 11 يونيو المقبل.

وتبدأ العطلة الصيفية للهيئة التعليمية في رياض الاطفال للمرحلتين 15 يونيو و26 من نفس الشهر ستكون لبقية المراحل ماعدا المكلّفين بأعمال اختبارات الثانوية العامة الدور الثاني .

وفيمايلي تفاصيل التقويم الدراسي :