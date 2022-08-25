عبدالكريم العبدالله

ناشد نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة محمد العازمي، سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة د.خالد السعيد، بالالتفات إلى فئة "الإداريين" العاملين في الوزارة وإنصافهم بمزايا ومكافآت مالية تساندهم وتحفّزهم وتُشجّعهم في العمل، وذلك نظير مايقدمونه من جهد وعمل وتضحيات وخدمة للمراجعين في مختلف المرافق الصحية، مشيرا الى أن النقابة لها العديد من المطالبات في السابق في ما يخص انصاف الإداريين العاملين في الوزارة، ورفعتها لوزارة الصحة للنظر في اعتمادها.

وقال العازمي في تصريح صحافي، إن المزايا يجب أن تكون في تعديل رواتبهم ومنحهم بدلات مالية يستحقونها لما يتعرضون له من خطر وعدوى وتلوث في المرافق الصحية، لافتا الى أن رواتبهم متدنية جداً ، ويجب تعديلها خاصة في ظل الغلاء المعيشي ، والذي لا تكفي رواتبهم الحالية لمواجهته.

وأكد العازمي على التفاؤل الكبير في الحكومة الجديدة واصلاحاتها برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف في النظر بموضوع الاداريين العاملين بوزارة الصحة وانصافهم ، ومنحهم الحقوق المالية التي يستحقونها وتعديل رواتبهم لتشجيعهم على المزيد من العمل والعطاء