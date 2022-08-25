ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والعلام الأمني أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ملاحقة مهربي المخدرات تمكن القطاع ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من احباط محاولة ادخال نحو 80كيلو جراما من مادة الحشيش والشبو مخبأة في طراد بطريقة احترافية عن طريق البحر ، وتم القبض على أحد المهربين ووفاة اثنين بعد تبادل النار مع رجال خفر السواحل.

وفي التفاصيل .. فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل قارب عن طريق البحر بمساعدة أحد الأشخاص يمتلك قارباً ، وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وأخذ الإذن القانوني وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل تم ضبط القارب والمتهم وبتفتيش القارب عثر بداخله على مواد مخدرة ، وبمواجهته بالتحريات اقر بصحتها ، وبالانتقال إلى موقع التسليم داخل المياه الإقليمية وإثناء ضبط المتهمين قاموا بإطلاق النار على زوارق خفر السواحل فتم التعامل معهم بالمثل واعتراضهم ووفاة اثنين من المهربين وإصابة المتهم الثالث، وبتفتيش الطراد عثر بداخله على 79 كيلو من مادة الحشيش وعدد1 كيلو شبو.



وتم تسجيل قضية بالواقعة تحمل رقم (1603/2022) جنايات المخدرات بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار وتم عرض المتهمين والمضبوطات على نيابة المخدرات جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.