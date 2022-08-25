الشمري لـ «الأنباء»: نشكر وزير الصحة على تفهمه لمشاكل وهموم مهنة الصيدلة



عبدالكريم العبدالله

عدل وزير الصحة د.خالد السعيد على القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2022 ليصبح «يسمح بالتصريح للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي لمزاولة المهنة في جهة واحدة أخرى فقط في ذات القطاع وفق شروط وضوابط».

وتنشر «الأنباء» الشروط وهي:



١- أن يكون الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كويتي الجنسية.



٢- أن يتقدم الصيدلي بكتاب معتمد من الجهة التي يعمل بها الى إدارة تفتيش الأدوية بالموافقة على العمل لدى جهة اخرى في ذات القطاع ومحددا لها أيام وساعات العمل في الجهة المراد العمل بها.



٣- أن تتقدم الجهة المراد العمل بها بكتاب موافقة للحصول على تصريح العمل للصيدلي مقدم الطلب.



٤- أن يذكر في نموذج التصريح ما تم تحديده من أيام وساعات العمل، وفي حال عدم التزام صاحب التصريح بالاشتراطات يتم إنذار صاحب التصريح، وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء التصريح ولا يحق له التقدم بالحصول على تصريح آخر الا بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ إلغاء التصريح السابق.



٥- أن يكون تاريخ صلاحية التصريح سنتين قابلتين للتجديد بناء على طلب خطي من صاحب التصريح والجهة التي يعمل بها، وفي حال انتهاء صلاحية التصريح دون تحديد يعد لاغيا.



وشكر رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري في تصريح لـ«الأنباء» وزير الصحة د.خالد السعيد على تفهمه لمشاكل وهموم مهنة الصيدلة، مشيدا في جهوده ودعمه للمهنة من اجل تطويرها والارتقاء بها، كما أشاد بجهود وكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالانابة د.بثينة المضف ومدير إدارة تفتيش الأدوية الصيدلانية مريم الياسين وجميع العاملين في لجنة دراسة ممارسة المهنة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية على جهودهم المبذولة في صدور هذا القرار.

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