تمكن رجال الجمارك من مفتشي النوبات ومفتشي فريق الاستهداف الجمركي من إحباط محاولة إدخال ما يقارب (6) كيلو من مادة ( اللاريكا ) المخدرة الى الكويت عن طريق ادارة الجمرك الجوي ، قادمة من إحدى الدول الآسيوية.

‏‎وقال مدير الجمرك الجوي مطلق العنزي انه بعدما تم رصد الشحنات المشبوهة تم إخضاعها الى التفتيش الدقيق والذي اسفر عن ضبط ما يقارب (6) كيلو من بودرة اللاريكا فى قبضة مفتشي فريق الاستهداف، حيث تم تحديد الشحنات المشتبه بها وهي شحنة علب عينات بودرة الكربون ملغومة من الداخل بمادة اللاريكا المخدرة ( بودرة).