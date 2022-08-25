قالت إدارة المتنزهات والحياة البرية في ولاية تكساس الأمريكية إن الجفاف الشديد كشف عن آثار أقدام ديناصورات تعود إلى حوالي 113 مليون عام في الولاية.

وقالت الإدارة في بيان إن الآثار، التي كانت مختفية سابقا تحت نهر بالوكسي في حديقة وادي الديناصورات الحكومية واكتشفت هذا الشهر، تنتمي إلى جنس أكروكانثوصور، وهي ديناصورات ذات قدمين مع ثلاثة أصابع ومخالب في كل يد.

وكان الديناصور من هذا النوع البالغ يصل ارتفاعه إلى 15 قدما ويزن ما يقرب من سبعة أطنان.

وقال البيان "بسبب ظروف الجفاف المفرطة في الصيف الماضي، جف النهر تماما في معظم المواقع مما سمح باكتشاف المزيد من الآثار هنا في المنتزه".

وأضاف أنه "في ظل ظروف العادية للنهر، تكون هذه الآثار الجديدة مغمورة بالمياه وعادة ما تمتلئ بالرواسب، مما يجعلها مدفونة وغير مرئية".

وليس من الواضح عدد الآثار الجديدة التي تم العثور عليها ومع هطول الأمطار في التوقعات القادمة من المتوقع أن تدفن الاثار التي تم اكتشافها خلال الجفاف قريبا مرة أخرى.

وتُظهر البيانات الواردة من وكالة مراقبة الجفاف الأمريكية أن مقاطعة سومرفيل، موطن حديقة وادي الديناصورات الحكومية في شمال تكساس، تعاني من جفاف "استثنائي".