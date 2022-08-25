سجلت اليابان، 220 ألفا و955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18 مليونا و19 ألفا و685 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العاصمة طوكيو وحدها سجلت 23 ألفا و129 حالة إصابة جديدة، فيما تم تسجيل 296 حالة وفاة جديدة في البلاد جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و261 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات الحرجة في المستشفيات بلغ 637 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 15 مليونا و673 ألفا و631 شخصا.