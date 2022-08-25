تعتزم شركة "بيونتك" الألمانية توريد لقاحها الذي تم تعديله للاستخدام ضد السلالات الفرعيىة من متحور أوميكرون، في غضون أيام قليلة بعد الموافقة المتوقعة عليه قريبا من وكالة الأدوية الأوروبية.



وقال الرئيس التنفيذي لبيونتك والمشارك في تأسيسها، أوجور شاهين، لمجلة "شبيجل" في تصريحات : "يمكننا التسليم في وقت قريب للغاية، نأمل أن يتم ذلك اعتبارا من بداية أيلول/سبتمبر".



يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية ذكرت مؤخرا أن اللجنة المعنية سوف تبت في طلبي بشأن لقاح بيونتك/فايزر وكذلك بشأن لقاح الشركة الأمريكية موديرنا للسماح باستخدام هذه اللقاحات المعدلة .



وأوضح شاهين أن شركته تقدم حاليا آخر الوثائق لوكالة الأدوية الأوروبية، وقال: "سيمكن بعد ذلك أن يسير الأمر بشكل سريع".

