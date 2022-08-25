استمرت حرائق الغابات في روسيا في الانتشار والتهمت ما يقرب من 110 آلاف هكتار (1100 كيلومتر مربع) من الأراضي ، حسبما أفادت وكالة ((تاس)) للأنباء.

وذكر التقرير أنه قد تم تسجيل إجمالي 126 حريقا من حرائق الغابات، وزادت المساحة المتضررة من حرائق الغابات بمقدار 8 آلاف هكتار خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتعد جمهورية ساخا (ياقوتيا) في منطقة الشرق الأقصى المنطقة الأكثر تضررا، حيث اجتاحت النيران حوالي 75 ألف هكتار من الغابات.

وقد صل الدخان الناجم عن حرائق الغابات مؤخرا إلى العاصمة موسكو، الأمر الذي حد من الرؤية في المدينة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين إقليميين يوم الأربعاء إن هناك خطرا من تفاقم حرائق الغابات في الجزء الأوروبي من روسيا وشرقها الأقصى.

وذكرت وكالة ((تاس)) أن البلاد حشدت أكثر من 5 آلاف شخص لإخماد الحرائق.