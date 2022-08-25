أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان استغنوا عن جولات التسوق ويقتصدون حاليا في استهلاك الطاقة في ظل زيادة التضخم.



وجاء ذلك في استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وذكر 61% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يحرصون على جعل استهلاكهم للطاقة أكثر كفاءة من خلال ضبط غسالات الملابس والأطباق مثلا على الوضعية المخصصة لتوفير استهلاك الطاقة "إيكو"، وذكر 53% منهم أنهم يحدون من استهلاك الطاقة أيضا من خلال التقليل من مرات الطبخ والاستحمام.

يذكر أن أسعار الغاز ارتفعت بقوة في ألمانيا مرة أخرى خلال الأيام الماضية.



وعلى جانب آخر يدخر أغلب الألمانيات والألمان في المصروفات حاليا، حيث ذكر 51% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يحدون من شراء الملابس والأجهزة الكهربائية.



وذكر 45% ممن شملهم الاستطلاع أنهم تخلوا عن عزمهم على شراء أشياء كبيرة في الوقت الحالي كسيارة مثلا.



تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع شمل 2038 شخصا وتم إجراؤه في الفترة بين 22 و24 آب/أغسطس الجاري.

