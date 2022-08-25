أطلقت الصين موقعا على الإنترنت للموارد البشرية لكبار السن، مما يمثل الخطوة الأولى لبناء منصة لخدمات معلومات الموارد البشرية للمواطنين المسنين في البلاد.

ويقدم الموقع، الذي أطلقته اللجنة الوطنية الصينية للشيخوخة، محتوى يشمل سياسات الموارد البشرية، والمعارف المتعلقة بالموارد البشرية، ومعلومات التوظيف.

وقال وانغ جيان جيون، رئيس اللجنة، إن الموقع يهدف إلى بناء منصة لمساعدة كبار السن في التوظيف، وهو ذو أهمية كبيرة لمواجهة تحديات شيخوخة السكان.

وبناءً على الموقع الإلكتروني، ستطلق اللجنة قاعدة بيانات جديدة للموارد البشرية لكبار السن، وتبني منصة لخدمات الموارد البشرية.