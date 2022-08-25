حط ماك رذرفورد، 17 عاما، هنا في في صوفيا، محطما الرقم القياسي العالمي الحالي لأصغر طيار يطير بمفرده حول العالم.

وتم الاعتراف بإنجازه من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، التي سلمته شهادتين فور الهبوط ليصبح أصغر شخص (ذكر) يطوف حول العالم بطائرة بمفرده، وأصغر شخص (ذكر) يطوف حول العالم في طائرة خفيفة بمفرده.

وأقلع رذرفورد من صوفيا في 23 مارس من هذا العام وهبط مرة أخرى هنا بعد أن سافر عبر 52 دولة وسجل حوالي 250 ساعة طيران.

كانت بلغاريا نقطة البداية والنهاية في رحلته بسبب رعاية شركة "آي سي دي سوفت" البلغارية.

وصرح رذرفورد للصحفيين بعد هبوطه بأن رحلته التي استمرت خمسة أشهر وحقيقة مغادرته ووصوله إلى بلغاريا كانت "رائعة للغاية. أنا سعيد حقا. كانت هذه رحلة مثيرة للغاية وممتعة للغاية".

ووُلد رذرفورد، وهو طيار بلجيكي بريطاني، في 21 يونيو 2005 وبلغ من العمر 17 عاما أثناء الرحلة. وعاش كل حياته في بلجيكا./