ذكرت وكالة ((ناسا)) أن اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج المقرر أن تجريه الوكالة، وهو أول مهمة في العالم لاختبار تكنولوجيا حماية الأرض من مخاطر الكويكبات أو المذنبات المحتملة، سيصطدم بكويكب مستهدف في 26 سبتمبر.

وقالت ((ناسا)) إن الاصطدام، المقرر أن يتم في الساعة الـ7:14 مساء بالتوقيت الصيفي الشرقي من يوم 26 سبتمبر، لا يشكل تهديدا للأرض.

وأشارت ((ناسا)) إلى أن هذا الاختبار سيظهر أن أي مركبة فضائية يمكنها أن تنتقل ذاتيا إلى كويكب مستهدف وتصطدم به عمدا لتغيير حركة الكويكب بطريقة يمكن قياسها باستخدام التلسكوبات الأرضية.

وقالت ((ناسا)) إن اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج سيوفر بيانات مهمة للمساعدة في الاستعداد بشكل أفضل لكويكب قد يشكل خطرا على الأرض.