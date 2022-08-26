تتولى إصدار هوية الفيفا وحجوزات الفنادق والسفر لكأس العالم.. بالإضافة إلى خدمات الحجز والدفع لاحقاً

علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن شركات سياحة محلية طرحت خدمات تنافسية عبر تطبيقاتها الإلكترونية تضمنت حجوزات تذاكر مباريات كأس العالم وأي دوري لكرة القدم، ناهيك عن تدشين آلية للحجوزات تمكن من الحجز في الوقت الراهن والدفع في وقت لاحق.

وفيما تتضمن قائمة الخدمات التي تطرحها تلك الشركات حجوزات مباريات كأس العالم، تتيح تلك الشركات إصدار هوية الفيفا، وكذلك حجوزات الفنادق وصولا إلى حجوزات مناطق الجلوس داخل الملاعب، يأتي ذلك إلى جانب توفير خدمة عملاء على مدار 24 ساعة للتعامل مع العملاء المتوقعين لتلك الشركات.