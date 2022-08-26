شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الملتقى الوظيفي وحفل التخرج لمتدربي برنامج خدمة العملاء من فئة ذوي الاعاقة ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم» برعاية وزير الصحة د.خالد السعيد وحضور عدد من المسؤولين والقياديين من جهات مختلفة، وقد تم تكريم «بيتك» لجهوده المتواصلة لرعاية وتقدير هذه الشريحة من ابناء المجتمع، وايمانه بأهمية التنسيق والتعاون على مستوى المجتمع لخدمتها.



وقد شارك «بيتك» في الملتقى الوظيفي الذي نظمته الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وعرض بعض الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة ما يسهل دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.



وتضمن الملتقى مناقشة الفرص الوظيفية المتاحة بالاضافة الى اهمية تطوير المهارات الجديدة وصقلها. كما شهد الحفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة من حملة «شركاء لتوظيفهم» وذلك حرصا على دعم سوق العمل والمشاركة الفعالة مع مؤسسات الدولة بما يساهم في تحقيق اهداف وطنية مشتركة في التنمية الاقتصادية وتوجيه وتحفيز ذوي الاعاقة على العمل في القطاع الخاص.



ويحرص «بيتك»على هذه المشاركات والمبادرات التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز سجله الحافل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية، كما يشارك «بيتك» في مؤتمرات وفعاليات مختلفة مخصصة لهذه الشريحة المجتمعية، مع التركيز على الرعاية المطلوبة لهم وعرض مواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم.



تدريب نوعى



وفى مجال التدريب يتم اختيار المناسب لقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بدقة مع مراعاة إمكانياتهم والفروق الفردية لهم بالتناسب مع اهتماماتهم وميولهم وتسخير الإمكانيات لإنجاح برامجهم، من خلال الكوادر المصرفية المتميزة في «بيتك» لتدريبهم وتأهيلهم بما يزيد قدراتهم على العمل والإنتاج والمساهمة في تنمية المجتمع.



ويعد البرنامج التدريبي الذي نظمه «بيتك» لاعداد كبيرة من المعاقين، الاول من نوعه لمثل هذه الشريحة، حبث استهدف الارتقاء بقدرات المشاركين من ذوي الهمم، وإطلاق إمكانياتهم نحو الابداع والابتكار وتجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف بأفضل الوسائل المناسبة، ما يعكس قناعة «بيتك» بتعزيز دور القدرات البشرية في المساهمة في جهود التنمية، ومساندة الدولة لتحقيق التقدم في كافة المجالات.

اتفاقية شراكة



وكان «بيتك» قد كرم أول دفعة لمجموعة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، شاركوا في برامج تدريبي كجزء من اتفاقية شراكة، هي الأولى من نوعها على صعيد القطاع المصرفي الكويتي، وقعها البنك مع الجمعية، وتتضمن مبادرات مختلفة وبرامج تدريبية مخصصة لطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شملت زيارات ميدانية للفروع والإدارات في «بيتك» والتدريب لاكثر من 100 ساعة بجانب اقرانهم من غير المعاقين في عدة إدارات منها الفروع المصرفية والموارد البشرية والبطاقات المصرفية وغيرها.



جهود عديدة



وتضم الموارد البشرية في «بيتك» مجموعة من ذوي الهمم في تخصصات مختلفة، كما يحرص «بيتك» على تنظيم دورات لموظفيه خاصة بتعلم بعض المهارات التي يستطيعون من خلالها التعامل مع ذوي الهمم من المعاقين، مثل لغة الإشارة التي تعنى بذوي الإعاقة السمعية، وأيضا أصول وقواعد استقبال وخدمة ذوي الاعاقة في الفروع والمراكز البيعية وإعطائهم الاولوية مع كبار السن، وتفهم احتياجاتهم ومساعدتهم، مع تزويد الأجهزة الآلية والقنوات الالكترونية بالامكانيات الفنية التي تناسب التعامل معهم.



خدمات خاصة



كما يتيح «بيتك» إمكانية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر كل الوسائل الكفيلة بحصولهم على الخدمات المصرفية دون تحميلهم أي رسوم أوتكاليف إضافية، ويشمل ذلك تخصيص فرع خاص لهم في كل محافظة، مع مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة، وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.