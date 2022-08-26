عشق البحر والصيد صغيرا، رافق والده وتعلم أصول الحداق، عرف اسرار صيد الأسياف وأبدع بصيد الغبَّة، بحر الزور والدوحة وأسياف الفنطاس والمسيلة بداية الشرارة لعالم الصيد، صفحة «بحري» تلتقي اليوم بالحداق سعد الكندري الذي حدثنا عن موسم النقرور متى يكون، واغلب اوقات حضور الشيمة، ومكان صيد سمكة السكن، والأوقات التي تضرب عليها الچنعدة، كما أطلعنا الكندري على مكان «شيخ السمك» السبيطي، وطريقة صيده وييمته المفضلة، وأفضل أماكن تواجد الشعم وحجم خيطها، ومتى يكثر صيد الهامور وأفضل مايات صيد الشماهي وييمته المفضلة، ومعلومات بحرية متنوعة تجدونها في هذا الحوار:



عشقت البحر والصيد منذ الصغر من خلال مرافقة الوالد، ربي يرحمه ويغفر له، للصيد وقد علمني حسبة المايات والموادع وطريقة الحداق بالخيط والترديع ومواسم الاسماك وانواع الييم حق كل سمجة واحجام الخيوط المناسبة للصيد وامورا اخرى كثيرة، واكثر الاماكن التي كنا نذهب اليها في ذلك الوقت هي الأسياف مثل بحر الزور والدوحة وأسياف الفنطاس والمسيلة، وبعد أن كبرت وبدأت بالاعتماد على النفس وتمكنت من الهواية جيدا اشتريت طرادا بحجم 18 قدما وبدأت اذهب به الى اغلب المحادق الشمالية والجنوبية.



سمكة السكن.. عنيدة



ويضيف: النقرور موسمه تقريبا يكون من شهر مارس الى شهر ابريل بهذا الوقت يكثر صيده، اما بالنسبة لسمكة الشيم فأغلب اوقات صيدها بشهر مارس الى شهر يونيو خاصة بالاماكن التي تكون المايه جاره لأنها سمجة نشيطة، اما بالنسبة لسمكة السكن فهي اعتبر من أعند الاسماك وانت تسحبها وتقدر تشخط لها بشهر ابريل ومايو صوب الزور والجليعة.



الچنعدة.. قوية وسريعة



ويتابع: الچنعدة صيدها حاليا شحيح، ولكن اذا ضربت على الخيط تسمع البكرة تصرخ، لأنها من الاسماك القوية والسريعة، تبدأ تنزل قريبا من الاسياف مع بداية شهر أكتوبر، وشوي شوي تدش بحر صوب جليعة وقاروه وكبر وام المرادم، وصيدتها شيء ممتع بالتشخيط، تنزل بوردك وقفشتك والركة تقريبا 12 الى 15 باع، واغلب أوقاتها تضرب عليك اول الصبح وآخر العصر، والشعري والفسكره صوب عريفجان وجليعة.



الشعم.. لعبته الرقوق



ويقول: السبيطي «شيخ السمچ» وتستخدم طريقة الركة وطبعا تحتاج لصيدها الى الهدوء والصبر، وتضرب على السمچة الحية الزوري او صلاخه ومصران الدجاج، وافضل وقت لصيدها على شق النور وحزة المغرب، الشعم من الاسماك التي تستمتع بصيدها واغلب اماكنها الحيشان والرشدان من شهر أكتوبر وخلال فصل الشتاء، صيدتها اول شيء يكون خيطك ناعم وحجمه يفضل من 30-35 وييمتك شريب وربيانة وميدارك 2 و1 ولعبته الرقوق.



الهامور والشماهي



ويضيف: الهامور موجود على طوال العام ويكثر صيده تقريبا اول البراد، شهر اكتوبر الى ديسمبر، ويكثر في الأماكن التي تحتوي على شقوق او صخر كبير الحجم يطلق عليها مسمى (بقر)، ويفضل صيدتها بوقفة المايه تنزله دريه وميدارك يكون عود، أفضل مايات صيد الشماهي تكون بماية الفساد وعند وقفة الماية والأماكن التي تتواجد بها هذه السمكة تكون بالأماكن الصخرية والطبعانات ويفضل صيدها بشهر مايو ولغاية أكتوبر، وييمته المفضلة تكون حية مثل زمرور او ميده.



ختامية



واخــــتتم الكنــدري قائلا: ارجو من اخواني الحداقة المحافظة على بحرنا وعدم رمي العلب والأكياس بالبحر او على السيف، وأوجه دعوة خاصة حق اخواني حداقة السيف انهم لا يتركون الييم الزائد على الصخر، فهو يتسبب بروائح كريهة جدا على مرتادي هذه الأماكن، وايضا معاناتنا عند المسنات لا تنتهي ولم يجد لنا احد حلا وخصوصا عند النزول والصعود، اما المصافط فحدث ولا حرج، واتمنى من المسؤولين الاهتمام بهذا الامر وانهاء معاناة الكثيرين، وكل التوفيق للجميع.