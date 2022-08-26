عاطف رمضان



أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي بعد الاجتماع المرئي لمسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون انه تم الاتفاق على توحيد مواقف دول المجلس تجاه ما يتعارض مع الثوابت والقيم والثقافة المجتمعية والمبادئ الأخلاقية الموجهة إلى النشء والشباب من منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.



وبدعوة من هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية عقدت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول المجلس الأربعاء 24 أغسطس اجتماعا استثنائيا عاجلا شاركت فيه جميع دول المجلس حيث خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المتعلقة بمحتوى منصات الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومخالفة بعض المنصات للمحتوى الرقمي وللضوابط والأنظمة المعمول بها والمعتمدة في دول المجلس.



وبما لوحظ قيام بعض هذه المنصات بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها في بعض دول المجلس تتضمن محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية المجتمعية ومخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس.



وقد اطلعت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول المجلس على ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه مواجهة مخالفة بعض المنصات. وأكدت اللجنة على سعي دول المجلس مجتمعة لتوحيد مواقفها المشتركة تجاه ما يتعارض مع الثوابت والقيم والثقافة المجتمعية والمبادئ الإسلامية والأخلاقية الموجهة إلى النشء وشباب دول المجلس وعدم تكرار هذه المخالفات ودعوة كافة المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي الى الالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها في دول المجلس عند توجيه المحتوى والإعلانات لمستخدميها في دول المجلس.