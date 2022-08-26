تواصلت المواجهات النارية بين القوات الأميركية والميليشيات المدعومة من ايران التي بدأت فجر أمس الأول، حيث جددت قوات «التحالف الدولي» بقيادة القوات الاميركية مساء امس قصفها، واستهدفت طائرة مسيرة «درون»، محيط المنطقة الصناعية بمدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي للمرة الخامسة في يومين بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.



وارتفع عدد قتلى الميليشيات نتيجة المواجهات النارية الى 9، بحسب المرصد الذي أوضح أن المواجهات كانت على مرحلتين، بدأت أمس الأول من حقل كونيكو للغاز الذي استهدفته صواريخ الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الايراني ردت عليها قوات التحالف بقصف على حويجة صكر والميادين. وبعد منتصف ليل أمس الأول كان هناك استهداف لحقل العمر النفطي في دير الزور ردت عليه القوات الأميركية بقصف مواقع الميليشيات في الميادين.



وأصدرت القيادة المركزية الأميركية أمس بيانا يحوي معلومات إضافية حول الهجمات في «كونيكو» و«القرية الخضراء» في شمال شرق سورية. وقالت انها «ردا على هجمات صاروخية تعرضت لها مواقع اسناد المهمة في موقعي (كونيكو) و(القرية الخضراء)، قامت قوات القيادة المركزية الأميركية مسلحين مرتبطين بإيران في المنطقة بطائرات مروحية اباتشي ومن طراز (ac130) ومدفعية (M777) ما أسفر عن مقتل 4 مقاتلين من العدو وتدمير 7 قاذفات صواريخ تابعة لهم». ونقلت عن قال قائد القيادة الوسطى الجنرال إريك كوريلا، إن لدى قواته قدرات متكاملة لمواجهة التهديدات في جميع أنحاء المنطقة. وحذر كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للسياسة، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: «سأقول، وبشكل عام، لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا».