شكل قرار رفع سعر السماد وبيعه وفق السعر الرائج، صدمة كبرى لدى الفلاحين إذا ما أضيف إلى الارتفاعات التي سبقته في أسعار الوقود والنقل وغيرها من مستلزمات العملية الزراعية.



ويكتسب هذا الرفع خصوصية في منطقة الغاب كونها تعد واحدة من أهم مناطق إنتاج الغذاء في سورية، حيث عبر الفلاحون عن دهشتهم من هذا القرار الذي سيكون له ارتدادات سلبية كثيرة على العملية الإنتاجية، وأهمها وأخطرها عزوفهم عن الزراعة وبشكل خاص عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوجه لزراعة المحاصيل التكثيفية ذات التكلفة الأقل، بحسب تقرير لصحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة. وكشف مصدر في الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني أن استيراد السماد أصبح مكلفا جدا من «صربيا». ولفت إلى أن ذلك قد يقابله رفع بأسعار المحاصيل في مواسم جنيها، وهو ما يشكل عبئا جديدا على المواطن السوري الذي يئن تحت وطأة غلاء كل شيء مع محدودية المداخيل. بدوره، بين رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم لـ «الوطن»، أن هذا القرار سينعكس سلبيا على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وقال: نحن لسنا ضده إذا ما قابله رفع مجز لأسعار المحاصيل التي ينتجها الفلاحون.



ومن جانبه، رأى الخبير التنموي أكرم عفيف، أن هذا القرار هو المسمار الأخير الذي تدقه الحكومة في نعش الزراعة السورية!