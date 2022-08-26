وقع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره الأبخازي اينال أردزينبا، مذكرة تفاهم وتعاون في مجال المشاورات السياسية بين البلدين.



ووصف المقداد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأبخازي في العاصمة الأبخازية سوخومي أمس، علاقات سورية وأبخازيا بـ «العميقة»، مؤكدا في الوقت نفسه تطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا التي تمت مناقشتها سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو الإقليمية والدولية.



من جانبه، قال وزير الخارجية الأبخازي حسبما أوردت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية - إنه تم «الاتفاق أيضا على توحيد الجهود للعمل في منطقة الشرق الأوسط والتواصل مع الدول الصديقة ليس فقط في هذه المنطقة وإنما في دول العالم».



وكان المقداد قد بدأ يوم أمس الأول، أول زيارة رسمية لجمهورية أبخازيا قادما من روسيا عقب إجراء عدة مباحثات تناولت العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع الراهنة في سورية.