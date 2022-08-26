أحيت أوكرانيا في 24 أغسطس الجاري بالذكرى الـ 31 لاستقلالها عن الاتحاد السوڤييتي السابق بالتزامن مع مرور ستة أشهر على الغزو الروسي.

وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز أحداث التاريخ السياسي في أوكرانيا منذ حصولها على الاستقلال عن روسيا عام 1991.

٭1991: أعلن ليونيد كرافتشوك، زعيم جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوڤييتية، الاستقلال عن روسيا، وهو ما أيده الأوكرانيون في استفتاء بأغلبية ساحقة وانتخبوا كرافتشوك رئيسا للبلاد في انتخابات رئاسية. وخلفه في المنصب ليونيد كوتشما عام 1994 عندما وافقت أوكرانيا أيضا على التخلي عن ترسانتها النووية، التي كانت ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم حينئذ وآلت إليها بعد تفكك الاتحاد السوڤييتي، مقابل ضمانات أمنية تستند إلى احترام استقلالها وسيادتها بموجب مذكرة بودابست التي وقعت عليها أيضا كل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

٭ 2004: أعلن فوز المرشح الرئاسي فيكتور يانكوڤيتش الموالي لروسيا في الانتخابات الرئاسية، ولكن مزاعم بتزوير الانتخابات فجرت احتجاجات فيما عرف بالثورة البرتقالية، ما أدلى لإعادة الانتخابات، وفاز رئيس الوزراء السابق الموالي للغرب فيكتور يوشينكو.

٭ 2005: تولى يوشينكو مقاليد السلطة وقدم وعودا بإخراج أوكرانيا من فلك الحكومة الروسية وحصولها على عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وعين الرئيسة السابقة لإحدى شركات إنتاج الطاقة يوليا تيموشينكو رئيسة للوزراء، ولكنها أقيلت جراء صراع في المعسكر الموالي للغرب.

٭ 2010: تمكن يانكوڤيتش من هزيمة تيموشينكو في الانتخابات الرئاسية، وأبرمت روسيا صفقة لخفض سعر الغاز لأوكرانيا مقابل تمديد عقد تأجير أحد الموانئ المطلة على البحر الأسود في شبه جزير القرم الأوكرانية للأسطول الروسي.

٭ 2013: علقت حكومة يانكوڤيتش محادثات العلاقات التجارية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2013، وقررت إنعاش الروابط الاقتصادية مع روسيا، ما أسفر عن مسيرات حاشدة استمرت شهورا في العاصمة الأوكرانية (كييڤ)، ووجه بوتين أصابع الاتهام إلى الغرب في التحريض على التظاهرات ودعمها.

٭ 2014: شاب العنف الاحتجاجات التي تمركزت بشكل كبير حول ميدان الاستقلال في كييڤ. وقتل العشرات من المتظاهرين، وصوت البرلمان الأوكراني في فبراير على إقالة يانكوڤيتش الذي فر من البلاد. وفي غضون أيام سيطر مسلحون على البرلمان في شبه جزيرة القرم ورفعوا العلم الروسي. وضمت موسكو المنطقة بعد استفتاء في 16 مارس 2014، أظهر تأييدا ساحقا من سكان شبه جزيرة القرم للانضمام إلى روسيا.

٭ أبريل 2014: أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في منطقة دونباس شرقا الاستقلال. واندلعت اشتباكات استمرت بشكل متقطع حتى عام 2022 على الرغم من تكرر وقف إطلاق النار.

٭ يوليو 2014: أسقط صاروخ طائرة الركاب إم.إتش 17 التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور فوق شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 298 شخصا. وقال فريق التحقيقات إن السلاح المستخدم مملوك لروسيا التي نفت أي صلة لها بالحادث.

٭ 2017: أبرم الرئيس بيترو بوروشينكو، وهو رجل أعمال موال للغرب تقدر ثروته بالمليارات تولى مقاليد السلطة منذ مايو 2014، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بشأن حرية تجارة البضائع والخدمات. حصل الأوكرانيون على حق السفر دون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

٭ 2019: تغلب الممثل الكوميدي السابق فولوديمير زيلينسكي على بوروشينكو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل 2019 وقدم وعودا بالقضاء على الفساد المتفشي وإنهاء الحرب في شرق أوكرانيا، وفاز حزبه (خادم الشعب) بالانتخابات البرلمانية في يوليو من العام ذاته.

٭ 2021: ناشد زيلينسكي الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير بأن يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وحشدت روسيا قوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا خلال فصل الربيع فيما وصفته بمناورات تدريبية. وقدمت روسيا في ديسمبر 2021 مطالبات أمنية تفصيلية شملت ضمانا ملزما قانونيا بتوقف حلف الأطلسي عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا. وكرر الحلف التزامه بسياسة «الباب المفتوح» وعرض إجراء مناقشات «عملية» لمخاوف موسكو الأمنية.

٭ 2022: قال بوتين في خطاب بثه التلفزيون يوم 21 فبراير إن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من التاريخ الروسي، وتديرها القوى الأجنبية، وحكومتها «عميلة». ووقع بوتين اتفاقية للاعتراف باستقلال المناطق المنشقة في شرق أوكرانيا وأمر بنشر القوات الروسية هناك. ورد الغرب بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وأعلن بوتين الحرب قبيل فجر يوم 24 فبراير في خطاب بثه التلفزيون، وبدأت روسيا غزوا على ثلاثة محاور استهدفت فيه القوات الأوكرانية وقواعدها الجوية بالقذائف والمدفعية وهاجمت مناطق في بعض المدن فيما أمر زيلينسكي بالتعبئة العامة وسط فرار عشرات الآلاف من منازلهم.