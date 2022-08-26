محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص



أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، محاولة تهريب نحو 80 كيلوغراما من مادة الحشيش والشبو مخبأة في طراد بطريقة احترافية عن طريق البحر، حيث تم خلال العملية القبض على أحد المهربين ووفاة اثنين، والثلاثة من الجنسية العراقية، وذلك بعد أن فتح المهربون النار على عناصر خفر السواحل، ما أجبرهم على الرد بإطلاق النار. كما تمكن رجال المكافحة من ضبط التاجر الكويتي الذي كانت شحنة المخدرات مهربة لصالحه.



وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل قارب عن طريق البحر لتسليمها الى مواطن يمتلك قاربا بالقرب من جزيرة فيلكا.



وأضاف المصدر: بعد التأكد من صحة المعلومات وأخذ الإذن القانوني وبالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل تم ضبط القارب ومالكه والذي كان بصدد تسلم الحشيش وبتفتيشه عثر بداخله على مواد مخدرة، وبمواجهته بالتحريات أقر بصحتها، وأرشد رجال الأمن عن موقع تسلمه المخدرات المهربة لصالحه داخل المياه الإقليمية.



وتابع: في أثناء عملية ضبط المهربين العراقيين قاموا بإطلاق النار على زوارق خفر السواحل فتم التعامل معهم بالمثل واعتراضهم، ما أدى إلى وفاة اثنين من المهربين، وإصابة المتهم الثالث، وبتفتيش الطراد عثر بداخله على 79 كيلو من مادة الحشيش و1 كيلو شبو.



هذا، وتم تسجيل قضية بالواقعة بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار.