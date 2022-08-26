سقط الأهلي في فخ التعادل (1-1)، أمام القيصومة الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى «يلو» والذي يقوده المدرب الوطني ماهر الشمري ومساعده عادل مرزوق، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، خلال الجولة الأولى من منافسات البطولة.



وضع مهاجم الأهلي عبدالله المقرن فريقه في المقدمة عند الدقيقة 26، ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66، بعدما أشهر الحكم محمد الدقاش البطاقة الحمراء في وجه محمد المجحد.



وعاد الحكم ليطرد أحمد حريصي بعد عودته إلى تقنية الفيديو عند الدقيقة 89.



وأدرك القيصومة التعادل في الوقت القاتل بعد خطأ فادح من مدافع الأهلي البديل طلال عبسي، استغله لجاوشي ووضع الكرة في شباك القائد ياسر المسيليم.