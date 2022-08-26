يحيى حميدان



يخوض فريق الكرة بنادي خيطان مباراته التجريبية قبل الأخيرة عندما يلتقي النصر اليوم، على أن يختتم تجاربه بلقاء الكويت غدا السبت، وذلك قبل أن يستهل الفريق «الأحمر والأسود» مشواره في دوري «زين» للدرجة الأولى ابتداء من الجولة الثانية أمام برقان يوم 6 الشهر المقبل. ويسعى مدرب خيطان هاني الصقر للدفع بالعناصر البديلة في لقاء اليوم أمام «العنابي»، على أن يضع «الرتوش الأخيرة» لتشكيلته الأساسية أمام «الأبيض» غدا.



وكان «الأحمر والأسود» قد خاض 4 مباريات تجريبية حتى الآن، حيث خسر من القادسية 0-4 في البلاد، ومن طلائع الجيش 0-1، وتعادل مع النصر المصري 2-2، قبل أن يخسر من سيراميكا كليوباترا 0-3 في معسكره التدريبي الذي أقامه في العاصمة المصرية القاهرة.



ومن جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا أن استعدادات الفريق تسير بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الجديد.



وأشار الملا، في حديث خاص مع «الأنباء»، إلى أن «الأحمر والأسود» نجح في ضم كل من عثمان الفيلكاوي ويوسف التناك وهما من مخرجات نادي الكويت، وعلي البلوشي اللاعب السابق للقادسية في المراحل السنية.



وبين الملا أن خيطان حافظ على بقاء جناحه محمد عبيد بعدما تم التوقيع معه على عقد رسمي رغم ما تردد عن قرب انتقاله الى السالمية.



وأوضح الملا أن الجهاز الفني حاليا يقوم ببناء فريق للمستقبل من خلال الاعتماد على العناصر الشابة في التشكيلة، مع الحفاظ على 3 لاعبين فقط من أصحاب الخبرة بالاضافة الى المحترفين الأجانب، الذين سيقدمون الدعم اللازم لفريقنا.



وأرجع الملا ضعف معدل تسجيل الأهداف في المباريات التجريبية إلى عدم وجود المحترفين الأجانب أمام القادسية، وغياب المهاجمين سواء المحليون أو الاجانب عن معسكر القاهرة لظروف مختلفة، مؤكدا أن الأهم هو هز الشباك في المباريات الرسمية.