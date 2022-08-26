المنامة - ناصر محمد



أكد رئيس جهاز كرة اليد بنادي كاظمة بدر الملا نجاح المعسكر التدريبي للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، الذي أقيم في البحرين واختتم أمس، عبر دعوة تلقاها من نادي الشباب للمشاركة في بطولة ودية مصغرة شارك فيها فريقا الأهلي والصفا من المملكة العربية السعودية، إلى جانب فريق كاظمة والمستضيف فريق الشباب البحريني منظم البطولة.



وأضاف الملا أن البطولة كانت فرصة للفريق للاستعداد لبطولة الدوري العام التي ستنطلق 26 أكتوبر المقبل، حيث يقود الفريق المدرب الإسباني سيرجي، وحرص المدرب على مشاهدة الفريق في مثل هذه التجربة الميدانية القوية، حيث لعب البرتقالي مباراتين أمام الأهلي السعودي وفاز فيها 17/30، ثم أمام الشباب البحريني وفاز 35/36، واختتم مبارياته بلقاء أخير أقيم في وقت متأخر من مساء امس أمام فريق الصفا في مباراة بمنزلة النهائي بين الفريقين. وشكر الملا نادي الشباب ورئيس النادي ميرزا أحمد ومجلس إدارة النادي وجهاز كرة اليد.