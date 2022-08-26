مبارك الخالدي

خطف العربي نقطة ثمينة من ملعب النصر بعدما نجح في الخروج متعادلا 1-1 في افتتاح منافسات الموسم الكروي الجديد في مباراة جيدة المستوى ضمن الجولة الاولى لدوري «زين» الممتاز.

وجاء الشوط الأول بمستوى متوسط، حيث استحوذ العربي على الكرة في الربع ساعة الاولى معتمدا على الكرات الطولية الى محمد الصولة والسنوسي الهادي الذي غاب عن الحصة الاولى، وأهدر العاجي لامين دياكيتي فرصة سانحه للتسجيل بعد تلقيه كرة خلف المدافعين لكنه سدد بيد الحارس فواز الدوسري (17) ونجح النصر في الدخول الى اجواء المباراة تدريجيا بعد ان روض اندفاع «الاخضر» بخبرة مشعل فواز في وسط الملعب ومحمد دحام والبديل فهد العنزي، وكاد دحام ان يدرك المرمى بتسديدة سكنت الشباك الخارجية لمرمى الحارس عبدالغفور (24) وارسل العنزي كرة عرضية متقنة على رأس المهاجم دينيش سوسوجو اسكنها شباك الحارس عبدالغفور (31) ليقص شريط أهداف الموسم الجديد، كما وجه مشعل فواز قديفة من خارج المنطقة ابعدها عبدالغفور بصعوبة الى ركنية (43).

وفي الشوط الثاني اجرى العربي تدويرا داخل الملعب بين المهاجمين ليشكل ضغطا على خصمه ونجح النيجيري كينجسلي ايدو من التسجيل بعد ان ركن الكرة بالكعب في الزاوية اليمنى للحارس الدوسري (56) وكاد ايدو ان يضيف هدفا آخر لكنه سدد بأقدام المدافعين (65)، وفي المقابل اعتمد «العنابي» على الكرات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الحارس عبدالغفور الذي نجح في المحافظة على التعادل عندما تألق في التصدي لركلة الجزاء التي تحصل عليها ونفذها محمد دحام في الوقت البدل من الضائع.