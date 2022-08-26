الزيد: دعم الجانب الفلسطيني لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء القصف والعدوان الصهيوني

القاهرة: وصلت قافلة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الخاصة بالمساعدات والمعونات الاغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الخميس محملة بمواد أساسية ومستلزمات طبية.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد في تصريح لـ (كونا) فور وصوله معبر «رفح» من الجهة المصرية إن الهلال الأحمر الكويتي وبتنسيق مع نظيره المصري قام بتسليم الهلال الأحمر الفلسطيني المستلزمات الطبية والصحية.



وأوضح أن الدعم المقدم للجانب الفلسطيني يهدف إلى مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة جراء القصف والعدوان من قبل الكيان الصهيوني ما أدى إلى تدمير المنازل واستهداف المستشفيات والمزارع والآبار والمدارس.



وذكر الزيد أن الفريق الميداني للجمعية سلم الجانب الفلسطيني المستلزمات الطبية والصحية، معربا عن بالغ الشكر للمتطوعين من الهلال الأحمر المصري الذين شاركوا في مساعدة متطوعي الهلال الأحمر الكويتي في تجهيز القافلة ومن ثم توصيلها وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني، مؤكدا أن مساعدة قطاع غزة تأتي على رأس أولويات الهلال الأحمر الكويتي الذي يسعى إلى توفير كل المتطلبات الإغاثية والتنموية العاجلة للقطاع، مناشدا أهل الخير في الكويت من أفراد ومؤسسات وتجار دعم الشعب الفلسطيني في غزة.



ودعا الزيد إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ اللازم لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.



وأشاد بدعم المتبرعين من المواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والقطاع الخاص لحملة تبرعات تبنتها الجمعية تحت شعار «غزة في قلوبنا» لإغاثة الأشقاء في فلسطين.