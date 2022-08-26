ناصر العنزي

نجح السالمية في أول اختبار له في دوري "زين" للدرجة الممتازة محققا أول ثلاث نقاط بعد تغلبه على التضامن بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى، سجله مبارك الفنيني بضربة رأسية في الدقيقة "43".

وجاءت المباراة "مشدودة"بين الطرفين بعدما توقفت أكثر من مرة وتحديدا في الشوط الثاني بسبب الاحتكاك الخشن بين اللاعبين.

ولعب مدرب السالمية محمد إبراهيم بتشكيلة متوازنة برز منها الفنيني والمهاجم كارلوس الذي شكل خطورة على مرمى خصمه، ونجح حارس التضامن سعود القناعي في صد أكثر من كرة خطرة، فيما أخفق التضامن في معادلة النتيجة رغم حصوله على عدة فرص أهدرها حامد الرشيدي وأبوبكر ديارا لاسيما قبل نهاية المباراة وفي الوقت بدل الضائع.

هذا، وقد أدار المباراة الحكم علي محمود ومنح "9" دقائق وقتا إضافيا في الشوط الثاني.