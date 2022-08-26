القاهرة - هناء السيد

ثمن مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الهلال الأحمر الكويتية ورئيس بعثتها في القاهرة خالد الزيد دور المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر ودعمه لتسهيل مهمة دخول المساعدات الكويتية عبر منفذ رفح البري لوصولها إلى غزة.

وأشاد الزيد بالتعاون المشترك خلال الفترة الماضية لإدخال معونات صحية وطبية وأدوية إلى الأشقاء في قطاع غزة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين إثر الاعتداء الأثيم الأخير من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأعلن الزيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن تجهيز قافلة مساعدات ومعونات إغاثية وطبية تمهيدا لإرسالها للأشقاء في غزة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، مضيفا أن هذه القافلة ستنطلق على مدى يومين إلى القطاع.

وأشار الزيد إلى حملة تبرعات تبنتها جمعية الهلال الأحمر منذ عشرة أيام تقريبا تحت شعار «غزة في قلوبنا»، معربا عن الشكر للقطاع الخاص والمحسنين وأهل الخير على تعاونهم المثمر مع الجمعية لشراء مواد صحية وإغاثية لقطاع غزة.

وذكر انه تم توزيع نحو 10 آلاف سلة غذائية في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، فضلا عن توزيع الوقود على محطات الكهرباء وسيارات الإسعاف والمستشفيات.

وأكد الزيد أن القضية الفلسطينية «قضية دائمة» بالنسبة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والشعب الكويتي، مبينا أنه سبق وأن تم إدخال معونات إلى القطاع عبر معبر رفح في الأعوام 2006 و2014 و2021.

وقال إن الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون مع نظيره المصري مستمر في العطاء لخدمة الإنسانية وخدمة المحتاجين والتغلب على كل الصعاب لإيصال المعونات للأشقاء في غزة.

وبدوره أكد مدير إدارة المشتريات والمخازن بجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن الصالح حرص الكويت على مساعدة الدول المنكوبة والمتضررة سواء من الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وقال الصالح إنه استكمالا للمساعدات التي تقدمها الكويت إلى جميع دول العالم تجهز بعثة الهلال الأحمر الكويتي مساعدات للأشقاء في قطاع غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أن الكويت حرصت طوال السنوات الماضية على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة لمواجهة التحديات الصعبة التي يمرون بها.

وأشاد بالتعاون المشترك بين جمعيات الهلال الأحمر، لاسيما الكويتي والمصري في تقديم العمل الخيري سواء داخل مصر أو الدول المجاورة.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر أن الهلال الأحمر الكويتي ومنذ اندلاع الأحداث في غزة حرص على التواصل مع الهلال الأحمر المصري للوقوف على آخر التطورات هناك.و

أشار إلى أن جمعيتي الهلال الأحمر المصري والكويتي توافقتا في الرأي بشأن التعاون مع الجانب الفلسطيني لتلبية الاحتياجات المتمثلة في المستلزمات الطبية الطارئة لقطاع غزة.

وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي سارعت بإرسال فريق لتجهيز المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية من السوق المصرية بمساعدة متطوعين من جمعية الهلال الأحمر المصري.

وقام الزيد بإهداء درع الهلال الأحمر الكويتي إلى د.رامي الناظر.