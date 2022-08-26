حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم، ومنها 856 مليون درهم مبايعات عقارية.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 254 مبايعة بقيمة 856 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 179 مليون درهم و208 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 677 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 210 ملايين درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 802.4 مليون درهم منها 25 رهن أراضٍ بقيمة 46.54 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 755.8 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 668 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 721.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 391 مليون درهم وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 204 ملايين درهم.



